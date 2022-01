SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ lutto a Santa Maria Capua Vetere per la morte di Angelo Antonio Raucci, 90enne ex preside in vari istituti scolastici della città . E’ stato docente presso l’istituto paritario Pegaso. Lascia la figlia, il genero e i nipoti. I funerali sono stati celebrati nella chiesa della Madonna delle Grazie.