Lutto al Comune, muore ex dipendente. Il sindaco Dell’Aversana: “Va via un pezzo di storia della nostra città”

Vincenzo Nasti era attivo nella vita sociale ma soprattutto era ricordato per il suo ruolo…

SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto al Comune, muore ex dipendente. Si tratta di Vincenzo Nasti, personaggio molto conosciuto e benvoluto in paese, che dopo aver lottato la sua battaglia contro la malattia, oggi è venuto a mancare. A renderlo noto il sindaco Giuseppe Dell’Aversana: “Oggi è scomparso Vincenzo Nasti, impiegato comunale in pensione, da tempo era malato ed assistito amorevolmente dalla sua famiglia. Vincenzo era conosciuto ed amato da tutta Sant’Arpino, per la sua disponibilità e la sua generosità.

Con il sorriso stampato sulle labbra, lo ricordo sempre disponibile negli uffici comunali, pronto a dare una mano ai cittadini in difficoltà. Con lui scompare un pezzo di storia del nostro comune, in quanto Vincenzo era attivo nella vita sociale del comune in particolare nelle manifestazioni carnevalesche dove interpretava il ruolo del ” pazziariello” con annunci roboanti e sconclusionati che anticiparono il corteo delle maschere.

Uno spasso unico. Nasti era un istrione, attirava la popolazione per la grande mimica e propensione teatrale innata. Lui conosceva tutti in paese e nelle sue recite carnevalesche li tirava in ballo con gran risate del numeroso pubblico accorso a sentire. Vincenzo era un attore nato, un personaggio da fabule atellane, sempre sorridente e socievole, amava la compagnia, ci lascia in un momento difficile rendendoci ancora più tristi.Mi piace ricordarlo con la sua divisa carnevalesca, sorridente e felice, in quanto ovunque sarà in questo momento di sicuro porterà un sorriso. CIAO VINCENZO.”