LUTTO CITTADINO A CASALUCE. Travolto e ucciso in scooter a 16 anni. Oggi l’ultimo saluto a Vincenzo Di Martino

CASALUCE (Christian e Lidia de Angelis) – Indagato per omicidio stradale il 21enne commerciante incensurato di Secondigliano, responsabile della morte di Vincenzo Di Martino. L’uomo, come già abbiamo anticipato in un altro articolo nei giorni scorsi, si è costituito al Commissariato di Aversa, dopo essersi dato alla fuga a bordo della sua Peugout la notte in cui ha investito e ucciso il giovane Enzo in via Gramsci, ad Aversa. Il 21enne procedeva a velocità sostenuta in direzione Napoli provenendo da Aversa, quando si è scontrato con lo scooter su cui viaggiava il 16enne con l’amico Raffaele. Sul luogo dell’incidente, dove ha trovato la morte Enzo, mentre il suo amico Raffaele, dicevamo, è rimasto ferito e si trova ancora ricoverato in ospedale, è stato trovato uno specchietto della vettura. Sentito dagli investigatori, il giovane di Secondigliano, si sarebbe rifiutato di riferire chi fosse in auto con lui al momento dell’impatto. La Procura di Napoli Nord, dunque, ha indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso il 21enne, che resta comunque in libertà. L’intera comunità di Casaluce è sconvolta per la perdita di Vincenzo. Il padre Ettore, operaio specializzato e persona conosciuta in città; la mamma, Assunta Morlando è commessa in un noto negozio di alimentari di Teverola. E poi c’è la sorellina piccola di Vincenzo, in lacrime da giorni. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio, nella Chiesa Santa Maria ad Nives a Casaluce. Il sindaco Antonio Tatone ha proclamato il lutto cittadino ed espresso il cordoglio per tale prematura perdita.