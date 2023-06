LUTTO IN CITTA’. Ernesto scompare a soli 36 anni, strappato alla vita da un brutto male

Il giovane lascia la moglie ed i familiari.

CASAGIOVE La città di Casagiove piange un suo giovane figlio. A riportare la ferale notizia è il gruppo facebook “vivi Casagiove”. E’ deceduto, infatti, il 36enne Ernesto Pellegrino: si era sentito male pochi mesi fa in Qatar dove lavorava e, tornato in Italia, gli era stato diagnosticato un cancro aggressivo che non gli ha lasciato scampo. Ecco cosa è scritto sul gruppo facebook. “Ci sono circostanze in cui le parole sono ben poca cosa e non resta che abbracciare il dolore. La famiglia e gli amici piangono la scomparsa di Ernesto Pellegrino, anni 36, di origini casagiovesi. Ernesto, per chi lo ha conosciuto, era un giovane brillante, solare e sempre amorevole. Ha tessuto il suo cammino per realizzare i suoi sogni affiancato da sua moglie.

Si è sentito male solo pochi mesi fa in Qatar, dove si era trasferito per lavoro. Rientrato a Roma, dove viveva, si è sottoposto ad esami diagnostici specifici che hanno certificato un cancro aggressivo, che lo ha strappato repentinamente alla vita. Amici e colleghi, affranti, si stringono al dolore della moglie e di tutti i suoi cari e rivolgono sentite condoglianze. Buon viaggio Ernesto, continuerai a vivere nel cuore di chi ti è stato accanto!”