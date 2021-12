Lutto in città: muore ex sindaco

CASAPESENNA (Lidia e Christian de Angelis) Lutto per Don Michele Barone, muore il padre ex sindaco. Una dolorosa notizia ha sconvolto la comunità e il mondo politico, la dipartita di Vincenzo Barone ex sindaco di Casapesenna dal 1983 al 1987 esponente della Democrazia cristiana e padre di Don Michele Barone, sacerdote finito in carcere per abusi su minore. Il politico era molto noto e stimato in paese. Il Bello Di Casapesenna “Ci ha lasciato Vincenzo Barone ex Sindaco di Casapesenna dal 1981 al 1987. Democristiano, è stato uno degli artefici dell’autonomia locale e del nascente Comune di Casapesenna nel 1973. Ci disse che si portarono dal comune di San Cipriano d’Aversa tre impiegati, alcuni registri e una sedia”