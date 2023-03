Lutto in città, scompare dipendente comunale

Il cordoglio del sindaco.

ROCCAMONFINA. Lutti in città per la scomparsa di Antonio De Cesare, geometra e dipendente comunale. E’ Carlo Montefusco, sindaco di Roccamonfina, a ricordarlo sui social, come “una tra le più belle figure della storia del Municipio di Roccamonfina, per la sua enorme disponibilità, l’amore, la dedizione per il suo lavoro. Ricordiamolo con quel suo sorriso simpatico con cui accoglieva tutti, sempre con rispetto, educazione e buone maniere verso i cittadini, da vero signore”.