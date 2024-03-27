LUTTO IN CITTA’. Scompare per un malore improvviso dipendente comunale
27 Marzo 2024 - 15:58
Per Antonio Iannucci il cordoglio del sindaco e dell’amministrazione comunale.
CASAGIOVE. Lutto a Casagiove per l’improvvisa scomparsa di Antonio Iannucci, 61 anni, dipendente comunale. L’uomo è stato colto da un malore. Lascia moglie e figlie. Numerosi i messaggi di cordoglio, anche da parte del sindaco Giuseppe Vozza e l’amministrazione comunale tutta. “𝐿’𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐴𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑖𝑛 𝑢𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑖 𝐷𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝐸𝑛𝑡𝑒, ℎ𝑎 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑖𝑧𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑣𝑣𝑖𝑠𝑎 𝑠𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑠𝑎 𝑑𝑖 𝐴𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑜 𝐼𝑎𝑛𝑛𝑢𝑐𝑐𝑖.
𝑈𝑛 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑡𝑎 𝑒 𝑑𝑖 𝑣𝑢𝑜𝑡𝑜 𝑒̀ 𝑎𝑙𝑒𝑔𝑔𝑖𝑎𝑡𝑜, 𝑎𝑙𝑙’𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑖𝑧𝑖𝑎, 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒, 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑢𝑛 𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑑𝑢𝑙𝑖𝑡𝑎̀.
𝐿’𝑎𝑐𝑐𝑎𝑣𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑖 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖 𝑑𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒, 𝑑𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑏𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜 𝑏𝑒𝑙𝑙𝑒, 𝑑𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒 𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑖𝑢𝑔𝑎 𝑒 𝑠𝑖 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑐ℎ𝑖𝑠𝑐𝑒 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖.
𝐼𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑚𝑖 𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑒, 𝑖𝑙 𝑣𝑢𝑜𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑒, 𝑠𝑖 𝑎𝑝𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑜𝑔𝑛𝑢𝑛𝑜 𝑒 𝑙𝑎𝑠𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑛𝑖 𝑒𝑑 𝑒𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎̀ 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑒 𝑑𝑎 𝑠𝑎𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑔𝑙𝑖𝑒𝑟𝑒.
𝐴𝑑 𝐴𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑜 𝐼𝑎𝑛𝑛𝑢𝑐𝑐𝑖, 𝑢𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑛𝑜𝑖, 𝑙’𝑎𝑏𝑏𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖.
𝐴𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑔𝑙𝑖𝑒 𝑒𝑑 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑖𝑔𝑙𝑖𝑒, 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑒𝑑 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎, 𝑣𝑎 𝑖𝑙 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑑𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒, 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑟𝑖𝑒𝑡𝑎̀ 𝑛𝑒𝑙 𝑑𝑢𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑐𝑐𝑜.
𝐿𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔ℎ𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑒𝑑 𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝐴𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑡𝑜𝑐𝑐𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑡𝑎”.