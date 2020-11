TEVEROLA – (Lidia e Christian de Angelis) Addio Antonio, 47 anni. Un terribile lutto sconvolge la comunità si è spento prematuramente Antonio Turco, 47 anni. Un uomo perbene, molto conosciuto in paese, è venuto a mancare all’affetto del padre Vittorio, la madre Angela e al fratello Luigi. Tanti i messaggi di addio e cordoglio per questa anima buona volata via troppo presto. La benedizione presso il cimitero di Teverola oggi alle 16.