SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto in paese, si è spento lo stimato Vittorio Capasso. L’uomo era molto apprezzato e noto dalla comunità e la sua prematura dipartita ha sconvolto tutti. Numerosi i messaggi di addio e cordoglio per la famiglia Capasso/De Santis. Giovanni Ciuonzo su Facebook scrive: “L’ultima volta che ti ho incontrato, mi hai donato il tuo smagliante sorriso. Sei stato un uomo di principio e un padre esemplare.”Quando sei nel giusto, fai sentire sempre la tua voce”… Queste sono le tue ultime parole che mi hai detto. Non le dimenticherò mai…Ciao Vittorio…Che Dio ti accolga. Ti voglio bene”.