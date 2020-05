LUTTO. Muore il padre dell’ex assessore Diana

SAN CIPRIANO D’AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Lutto per l’ex assessore Silvestro Diana perde il padre Nicola Diana, 60 anni. L’uomo è deceduto dopo aver lottato da un anno contro il male, e nonostante la determinazione e le cure, ha perso la sua battaglia.

Il signor Nicola era molto conosciuto e stimato in paese, la sua prematura dipartita ha gettato nello sconforto l’intera comunità oltre la moglie Annunziata Bortone, e i figli Silvestro ex assessore della giunta comunale e Rossella. La salma giunta al cimitero cittadino è stata benedetta senza la presenza dei suoi cari. Questo il ricordo del figlio Silvestro che scrive: “Nonostante la situazione attuale, io e la mia famiglia abbiamo sentito una forte vicinanza di tutti voi . Non smetterò mai di ringraziarvi ! Sarai ricordato come l’amico di un Popolo .Ciao Papà!“.