LUTTO. Muore il tenente colonnello Arcangelo Santillo

CASAPULLA – E’ morto il tenente colonnello Arcangelo Santillo di Casapulla. Aveva 57 anni. Combatteva da qualche mese contro un brutto male che lo aveva colpito.

Nella sua lunga carriera militare, era stato impegnato, sin dall’aprile 1991 in numerose missioni all’estero, in Iraq, in Afghanistan, in Bosnia, in Somalia, per le quali aveva ricevuto altrettante croci commemorative oltre a diverse onoreficenze tra cui, solo per citarne due, la croce d’oro per anzianità di servizio e la madeglia missione Onu in Somania. Gli sono stati tributati due encomi semplici e e 13 elogi.