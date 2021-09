LUTTO. Muore noto commerciante. Lascia la moglie e due figlie

GRICIGNANO D’AVERSA – E’ morto Giovanni Fusco 60 anni, di Gricignano, storico commerciante locale. Si è spento improvvisamente gettando nel dolore la moglie Giovanna Verde e le amate figlie Angela e Giusy. Con lui va via un pezzo di “ncimm sant antuon” dove gestiva una salumeria. I funerali si sono svolti ieri nella parrocchia di S.Andrea Apostolo. Numerosi messaggi di cordoglio giunti in queste ore alla famiglia.

Ecco quello di un suo ex dipendente:” Stamattina al risveglio ho appreso la tragica notizia . Non ci posso credere anzi non ci voglio credere .

Con te và via un pezzo di storia di “ncimm sant’antuon” ” l’incrocio ra Principin”. Per me oltre ad essere stato un datore di lavoro sei stato come un secondo padre con te ho trascorso i migliori anni della mia adolescenza, non potrò mai dimenticare le risate fatte in quel famoso fiorino rosso unico ed indistruttibile, le partite allo stadio con l’amico Giovanni rovagnati ,le litigate nei cash con i tifosi juventini e tanti altri bei ricordi. Oltre ad un mestiere mi ha dato tanti insegnamenti di vita che forse a l’epoca non capivo xche ero solo un ragazzino ma adesso ne sto facendo tesoro.

Con un caloroso abbraccio Mi stringo al dolore della tua amata Giovanna Verde e delle tue amatissime figlie Angela e Giusy , non potrò mai dimenticarti.

Buon viaggio “salumier “

Ciao grande “GIANNI “💙

Giovanni Fusco