PARETE (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nel calcio, muore il fratello minore di Maradona. Oggi intorno alle 12 per un arresto cardiocircolatorio nella sua abitazione in zona Flegrea a Monte di Procida in provincia di Napoli, si è spento Hugo Maradona,52enne, fratello minore del Pibe de Oro, solo quasi un anno fa moriva il campione Diego. Hugo era stato anche lui un bravo calciatore, a 18 anni fu acquistato dal Napoli, poi venne ceduto all’Ascoli, ebbe varie esperienze in Spagna, Austria e Giappone mentre una volta tornato a Napoli, dove viveva insieme alla moglie Paola Morra, si era dedicato al calcio giovanile. Hugo era molto noto e apprezzato poichè aveva allenato il Real Parete, società militante all’epoca in Terza categoria. Sotto shock il mondo del calcio.