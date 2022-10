Lutto nel mondo forense: si è spento l’avvocato Paone

I funerali si svolgeranno oggi

VILLA LITERNO (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nel mondo forense, addio avv. Nicola Paone 93 anni. Una dolorosa perdita quella subita dalla comunità, si è spento il noto e apprezzato avvocato Paone, che ha dedicato tutta la vita alla ricerca della verità e a far valere la legge e il rispetto dei diritti. L’uomo ritenuto un grande professionista lascia questa terra, lasciando in eredità la sua umanità, la sua determinazione e i suoi valori umani. Il professionista lascia la famiglia, i colleghi e i tanti amici e conoscenti nel dolore. I funerali si svolgeranno oggi presso la Chiesa S.Maria Assunta a Villa Literno. Numerosi i messaggi di addio e cordoglio per la famiglia.