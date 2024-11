La scomparsa a 34 anni di Lorenzo Laudadio. Il suo sogno della Maratona di New York

I funerali si terranno domani, giovedì, alle 16.15 presso la chiesa di San Michele Arcangelo di Trentola Ducenta

TRENTOLA DUCENTA (Pietro De Biasio) – Come anticipato in questo articolo, si è spento Lorenzo Laudadio, una figura simbolo del podismo campano e un esempio di resilienza. A soli 34 anni, il suo cuore ha smesso di battere, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di podisti e amici. La sua cordialità e tenacia lo hanno reso un personaggio amato e rispettato.

«Lollo», è stato l’ispiratore del Team Lorenzo e promotore del progetto «Disabilitiamo le Disabilità», che ha avuto un impatto significativo sulla comunità podistica. In sella alla sua «jolette», ha partecipato a centinaia di gare, sia nazionali che internazionali, tra cui la recente Maratona di Valencia.

ra proiettato verso la Maratona di New York del 2025, e un canale “gofundme” è stato attivato per raccogliere fondi per la sua partecipazione. I funerali si terranno giovedì 14 novembre 2024 alle 16.15 presso la chiesa di San Michele Arcangelo di Trentola Ducenta. La sua eredità di determinazione e ispirazione continuerà a vivere tra tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.