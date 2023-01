Lutto nell’Arma dei Carabinieri, muore appuntato scelto 59enne

ORTA DI ATELLA/GRUMO NEVANO (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nell’Arma dei Carabinieri, addio all’appuntato scelto, del Nucleo Operativo RadioMobile, Carlo Vitale 59 anni. Si è spento prematuramente lasciando nel dolore i figli, la famiglia, i colleghi e tutti quanti lo conoscevano, che ne apprezzavano le doti umane e professionali. Un uomo onesto, lavoratore indefesso, che amava la sua divisa che indossava con onore, troppo presto lascia questa terra. I funerali hanno avuto luogo ieri alle 15:30 presso la Basilica di San Tammaro. In tanti presenti per l’ultimo saluto a questo straordinario servitore dello Stato. Questo il toccante addio del figlio Antonio che scrive: “Grazie PAPÀ per tutti i SACRIFICI che hai fatto per NOI ti sei fatto sempre in 4 per non farci mancare nulla , hai lavorato per 41 anni onorando il tuo mestiere , perchè il tuo mestiere era la tua passione , te ne sei andato così presto senza neanche goderti ciò che ti meritavi per il duro lavoro che hai svolto con questo concludo dicendoti che sei il nostro ORGOGLIO il nostro PAPÀ non ti dimenticheremo mai . BUON VIAGGIO FALCO TI PORTERÒ SEMPRE NEL CUORE”