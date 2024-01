LUTTO nelle FIAMME GIALLE. Scompare all’improvviso il finanziere-atleta

E’ venuto a mancare la scorsa notte

CAPODRISE. Un lutto improvviso che ha sconvolto la città di Capodrise e non solo. E’ venuto a mancare, la scorsa notte, all’età di 60 anni Vincenzo Pontillo, finanziere in pensione ed atleta. I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 31 gennaio, presso la chiesa di Sant’Andrea Apostolo di Capodrise. Le esequie muoveranno dalla sua casa in via Di Bernardo. La sua morte ha scosso tante persone. “I soci del Centro De Gasperi – scrivono i membri del direttivo del connubio capodrisano – si stringono al presidente Salvatore Liquori e alla moglie Mariella e partecipano al dolore per la scomparsa dell’amato Vincenzo Pontillo“. Anche l’Atletica Marcianise ha voluto ricordare il loro iscritto: “R.I.P. Fratello. Tutta l’ Atletica Marcianise A.S.D si stringe al dolore della famiglia di Vincenzo Pontillo”. per passione. Una vita trascorsa a prendersi cura di sè rincorrendo nelle gare di mezzo mondo la sua passione per l’atletica.

Nel 2019 aveva corso anche la Maratona di New York. Pontillo lascia la moglie Anna e due figli.