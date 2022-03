Lutto nell’Esercito. Muore il maresciallo Biscardi. Lascia la moglie e un figlio

CASERTA – (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nell’Esercito Italiano, muore il maresciallo Ciro Biscardi 68 anni, in pensione. Un grande dolore colpisce la cittadina casertana, si è spento prematuramente lo stimato maresciallo dell’E.I lasciando un vuoto incolmabile nei familiari e nei colleghi militari. Aveva solo 68 anni, era un onesto e appassionato servitore dello Stato, un militare che aveva scelto di aiutare il prossimo e servire lo Stato. Le sue mission, la sua carriera la sua vita sono un esempio per tutti. Una grande perdita per l’Esercito e per la comunità. Lascia la moglie Rivetti Maria e il figlio Francesco. Sotto shock la città e i tanti militari che hanno avuto il privilegio di affiancarlo nella vita. I funerali si terranno oggi presso la Chiesa di San Pietro in Cattedra (Rione Tescione) a Caserta.