TEANO – La comunità di Teano piange Gaudenzio Morelli, 60 anni, imprenditore che in passato è stato anche accostato al mondo politico. Lascia la moglie e due figli: circa 7 mesi fa aveva scoperto la malattia. Si era sottoposto, in un ospedale del Nord, ad un delicato intervento chirurgico ma purtroppo non è riuscito a vincere contro le complicanze post operatorie.