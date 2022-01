LUTTO nell’Ordine dei Commercialisti. La repentina morte di Michele Verzillo, cognato dell’ex presidente Pietro Raucci e nipote dello storico leader del PC sammaritano

Aumentano minuto per minuto gli attestati di cordoglio per la fine inaspettata e improvvisa, provocata da un malore fatale, del noto professionista sammaritano

SANTA MARIA CAPUA VETERE – La sorpresa anticipa il cordoglio: in questi giorni in tanti avevavano visto in strada Michele Verzillo, 54 anni, noto dottore commercialista della città, e nessun segno faceva presagire la tragedia che si è consumata poi nella serata di ieri, i cui dettagli descriviamo nell’articolo pubblicato qualche minuto fa (CLIKKA E LEGGI).

I Verzillo rappresentano un cognome importante a Santa Maria Capua Vetere. Soprattutto in politica, visto che lo zio di Verzillo, Vittorio, è stato per molti anni il leader del PC nella città del Foro. Verzillo era anche il cognato di Pietro Raucci, per tanti anni presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Caserta. Tutti ricordano Michele Verzillo come una persona di ottimo livello culturale e anche di indiscutibile statura morale. D’altronde questo ha rappresentato il dna della sua famiglia, impegnata anche in attività commerciali, tra cui va citata ad esempio la concessionaria d’auto Fiat-Lancia che avevano in quel di Caiazzo.

Ricordiamo che i funerali saranno celebrati domani alle 11 presso la Chiesa Santa Maria Maggiore a Santa Maria Capua Vetere