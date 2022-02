LUTTO. Poliziotto muore a 42 anni. Lascia la moglie e due figli piccoli

MARCIANISE – E’ lutto a Marcianise per la morte del poliziotto di 42 anni Antonio Laurenza. Lavorava come assistente capo ed era rientrato nella cittadina casertana dopo 10 anni trascorsi a Crema. Lascia la moglie e due figli.

Don Antonio Piccirillo lo ha ricordato in un messaggio: “Sono vicino con l’affetto ad Angela, Alessia, Giuseppe e a tutta la famiglia in questo momento di grande prova. Il Signore della vita dia ad Antonio la pace e ad Angela e ai suoi bambini la forza che viene dalla fede”.

Gli ex colleghi di Crema hanno lanciato una raccolta fondi da destinare alla famiglia: “Un uomo di fede prima che un poliziotto, sempre pronto a regalare un sorriso ed il proprio sostegno concreto al prossimo. Abbiamo deciso di dar vita ad una raccolta fondi per donare un aiuto economico concreto alla sua famiglia che purtroppo dovrà far fronte a notevoli spese, senza poter più contare sul sostegno economico di Antonio che lascia prematuramente sua moglie ed i suoi due figli di appena 7 ed 11 anni”.