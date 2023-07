ESTATE A MADDALONI. Al via la rassegna teatrale al Villaggio dei Ragazzi

Ricco il cartellone degli eventi.

MADDALONI Al via L’Estate Maddalonese al Villaggio dei Ragazzi. Dopo il grande successo delle prime due edizioni torna, anche questa estate, la rassegna teatrale al Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo”. Su iniziativa del sindaco Andrea De Filippo ed in particolare dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Maddaloni, retto da Caterina Ventrone, il “Villaggio” sarà luogo d’arte teatrale sotto l’attenta direzione artistica di Michele Cupito. L’ istrionico attore teatrale Maddalonese ha allestito per l’occasione un cartellone ricco che potrete leggere sotto questo articolo. Nomi importanti ma anche di grandi emozioni per valorizzare e promuovere il territorio e richiamare un grande pubblico desideroso di bellezza, di cultura, d’arte e spettacolo.