MADDALONI. Bambino positivo, compagni e maestre in quarantena. “I genitori sapevano e l’hanno mandato a scuola lo stesso”

MADDALONI – Un alunno della scuola “Villaggio 1”, ex Settembrini, è risultato positivo al coronavirus. Una situazione che ha provocato la messa in quarantena di tutta la classe del bambino e di cinque maestre dell’Istituto di via Roma. In queste ore c’è già stata la sanificazione dei locali, inevitabile conseguenza di un caso di contagio.

Un uomo molto saggio una volta ha detto che “una notizia un po’ originale non ha bisogno di alcun giornale” ed infatti da diversi ore sto girando velocemente l’ipotesi che i genitori del piccolo risultato positivo al covid sapessero del contagio e abbiano mandato il loro figlio a scuola lo stesso. Al momento non possiamo né confermare né smentire questa indiscrezione che sembrerebbe incredibile, figlia di un comportamento a dir poco sconsiderato.