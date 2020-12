MADDALONI. Chiesta la condanna per la moglie dell’ex carabiniere infedele

MADDALONI – Emilia D’Albenzio, moglie dell’ex carabiniere infedele Lazzaro Cioffi, rischia 6 anni di carcere. Ieri il procuratore generale, infatti, ha invocato questa pena per la donna, accusata di intestazione fittizia e riciclaggio. Una delle constestazioni mosse a Cioffi e alla moglie, in concorso con il ras del Parco Verde di Caivano Pasquale Fucito, riguarda la compravendita di un ristorante lungo la nazionale Appia a Casagiove. Lo avrebbe acquistato, per l’accusa, a 60mila euro per rivenderlo poi a Fucito per 120mila.