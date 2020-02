MADDALONI – Colpo in un centro scommesse a Maddaloni. Nella notte scorsa, poco dopo le 2, alcuni banditi hanno svaligiato il “Planetwin365” in via Mario Sena. La banda ha agito a volto coperto, forzando la porta d’ingresso per poi entrare nella struttura e rubare un cambiamonete da 200 euro in contanti. I malviventi sono riusciti a darsi alla fuga e scappare con il bottino.