MADDALONI. Comitato dei Commercianti, richieste pressanti al Comune: “Necessari interventi sanitari e sgravi sulle tasse locali”

Maddaloni– Sembra finalmente visibile uno spiraglio di luce per i commercianti di tutta Italia che, dal prossimo 18 maggio, a più di due mesi di distanza dall’ultima volta, potranno alzare la serranda della propria attività e riprendere a lavorare.

Il Comitato Commercianti Maddalonesi, a tal riguardo, ha diramato un comunicato rivolto all’amministrazione comunale, che riportiamo di seguito:

“Dopo aver segnalato diverse criticità economiche ed aver sottoposto al Sindaco diverse soluzioni finanziarie il ns Resp Marco Boccia protocollera’ un ulteriore richiesta al Comune. Infatti dichiara Antonio Aulicino, ‘storico imprenditore del centro città’, chiediamo che questa Amministrazione ascolti il nostro grido d’allarme e ci convochi quanto prima per permetterci di aiutarli a risollevare il tessuto Socio Economico e Culturale della nostra amata città.

Chiediamo inoltre al Sindaco di mappare con test sierologici gratuiti tutti gli operatori economici e i loro dipendenti al fine di effettuare appunto uno screening e tranquillizzare la popolazione e permettere ai consumatori di recarsi in tutti i punti vendita con la massima sicurezza.

Questa Amministrazione deve dimostrare di essere vicino a tutti in modo diretto o anche tramite la Regione Campania è possibile far arrivare in città un mezzo attrezzato per sottoporre tutti ai test sierologici. La pandemia può ritornare più forte di prima ed avere un territorio sotto controllo sanitario è anche un loro obbligo come quello di sgravare dei tributi tutte le attività che sono rimaste chiuse o che hanno avuto un calo drastico degli inicassi,come tutelare la sicurezza con il Poliziotto di quartiere come programmare il rilancio di Maddaloni .

Restiamo in attesa di essere coinvolti nelle decisioni che riguardano la nostra salute ,il nostro lavoro e la nostra vita in città , molti di noi sono ancora amareggiati per scelte passate senza alcun tipo di concertazione altri sono esasperati nell’assistere al silenzio assordante del Comune. Comprendiamo la situazione finanziaria e sanitaria in cui deve muoversi il Sindaco ma è stato da tutti noi appoggiato per le sue capacità di Amministratore ma molti credono e forse anche tutti che è ora che dimostri le sue qualità.