MADDALONI. È morto ‘Ngiulillo Barletta, l’uomo del distributore. Quando un ricordo pulito…

MADDALONI – In tanti lo hanno ricordato, sui social, restituendogli quello che la vita gli ha negato. Se la morte di una persona di 60 anni, che viveva da sola e che dispensava umanità attraverso il suo sorriso, nonostante i dolori della vita, crea tanto interesse e la costruzione di una piccola memoria, vuol dire che esistono, seppur invisibili, tante persone in grado di mettere il sentimento sopra alla ragione, cioè di considerare due fondamenti della vita che qui a Caserta (parliamo per quel che sappiamo) sono molto più distanti di quanto possano esserlo le due classiche categorie della filosofia dell’uomo.

Perché qui la ragione funziona attraverso una tensione costante a percorrere scorciatoie: niente diritto, niente cultura. Quello che altrove è motore umano, qui è considerato ostacolo alla propria affermazione, al compimento delle proprie ambizioni.

Dunque se molte persone rivolgono un pensiero a ‘NGIULILLO, così era conosciuto Angelo Barletta, un sorriso questa cosa lo strappa.

Oggi si sono svolti i funerali, ma l’omaggio più grande glielo ha concesso la rete di tutti i maddalonesi, abituati a vederlo sempre presente a fare una compagnia discreta agli operai del distributore di carburanti che si trova di fronte al supermercato Md, che ha voluto ripagarlo con un pensiero e una bella fotografia, quella che vi pubblichiamo a corredo di questo breve ricordo.