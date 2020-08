MADDALONI. Fallimento Villaggio dei Ragazzi. ECCO LA DATA DELL’ADUNANZA DEI CREDITORI

MADDALONI – E’ fissata per il 12 novembre prossimo, l’adunanza dei creditori del fallimento Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni, per la votazione della proposta concordataria. Il Collegio giudicante della Sezione fallimentare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è riunito il 16 luglio scorso e non ha ravvisato i presupposti per la revoca del concordato del Commissario Giudiziale, nella seduta precedente del 15 luglio 2020.

Ancora una volta il Tribunale ha ritenuto valide le “precisazioni” fornite dalla Fondazione “Villaggio dei Ragazzi” sui rilievi posti dal Commissario Giudiziale.