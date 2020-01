MADDALONI. Falsi condoni in comune, condannati il geometra Della Peruta e Pietropaolo. Leggi le pene

Maddaloni – Quattro anni di reclusione per Michele Della Peruta, geometra del comune di Maddaloni e due anni di reclusione per Michele Pietropaolo, anche lui tecnico, però privato, per la nota vicenda dei falsi condoni. Assolto il terzo imputato, Rosa Iovene.

Le condanne per Della Peruta e per Pietropaolo hanno riguardato solamente il primo capo d’imputazione, cioè quello basato sull’utilizzo di un timbro falso, mentre c’è stata l’assoluzione per il secondo e terzo capo d’accusa. Per Pietropaolo la pena è sospesa.

E’ previsto anche un risarcimento danni a favore del comune di Maddaloni, non ancora precisamente definito