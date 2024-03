MADDALONI. Giovane studente investito da un’auto mentre si reca a scuola

Questa mattina, in via Napoli, il ragazzo stava

MADDALONI– Grande spavento questa mattina per un giovane studente nella città di Maddaloni. Il ragazzino, alle 7:30, come di consueto fa tutti i giorni stava raggiungendo la scuola a piedi quando improvvisamente in via Napoli all’altezza del tabacchi Sivo, ancor prima di attraversare la strada , è stato centrato in pieno da un’auto. Soccorso dei sanitari del 118 e trasportato presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove è stato affidato alle cure dei medici. Indagini in corso, per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, da parte degli agenti del locale commissariato di polizia