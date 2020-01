MADDALONI. I conti del bilancio non tornano. Tenneriello vuole le cifre sugli incassi di multe, fitti, canoni del mercato e quote dell’Ambito C1

MADDALONI – Nei giorni scorsi il consigliere di minoranza Angelo Tenneriello ha presentato una interrogazione a proposito di una serie di incassi comunali, che risulterebbero insufficienti, come documentato dal responsabile dei servizi finanziari a fine settembre. Come si può leggere nel documento accessibile cliccando nel link in basso, viene fatto riferimento ai canoni dei concessionari del mercato agro alimentare, ai fitti delle case popolari, ai proventi per le autorizzazioni di impianti sportivi, tra cui le palestre, alle quote di compartecipazione dei comuni aderenti all’ex ambito C1 e ai relativi procedimenti giudiziari, infine, si chiedono lumi sulla destinazione dei soldi ricavati dalle multe agli automobilisti.

