MADDALONI. Lutto al liceo, muore il professore di latino e greco Francesco Vuolo

MADDALONI – Lutto a in città, è venuto a mancare il professore Francesco Vuolo, docente di Latino e Greco al liceo classico Giordano Bruno di Maddaloni. Il ricordo dello stimato uomo è affidato alle parole del vicesindaco Gigi Bove, pubblicate pochi minuti fa sul suo profilo social: “Maddaloni e tante generazioni perdono un illustre rappresentante.

È venuto a mancare il Prof. Francesco Vuolo Docente di Latino e Greco per svariati decenni.

Ho avuto l’onore di essere un suo alunno al Liceo e ne conservo un ricordo bellissimo ma soprattutto ricordo i nostri confronti – scontri sui temi sociali del momento.

Memorabili !!!

Forse non sarò mai all’ altezza dei suoi insegnamenti ma una regola da lui impartita tento di ricordarla sempre: la dignità!

Caro Professore che la Terra Ti sia lieve!”.