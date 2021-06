MADDALONI. Manca la regolare manutenzione tecnica in 3 scuole, funzionario del Comune indagato

MADDALONI – La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha iscritto nel registro degli indagati il responsabile dell’ufficio patrimonio e manutenzione del Comune di Maddaloni perché non aveva sottoposto a “regolare manutenzione tecnica le scuole, gli impianti ed i dispositivi relativamente ai plessi scolastici “Settembrini” di via Brecciame, “Lambruschini” di via Campolongo ed il plesso di via Cancello.

Le indagini hanno evidenziato l’assenza, nei tre istituti scolastici, delle dichiarazioni di conformità di impianti elettrici e di riscaldamento, oltre che la mancanza di verifiche periodiche. Problemi anche nella pavimentazione che “risultava sconnessa ed irregolare” e alle controsoffittature.

Al geometra è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini.