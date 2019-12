MADDALONI – Per anni, intere generazioni, si sono avvicendate nel suo bar di piazza Generale Ferrara a Maddaloni, che per tanti era semplicemente il bar di Aniello, noto barista venuto a mancare improvvisamente. L’uomo, nonostante la malattia, non si è mai perso d’animo, sempre ottimista e con il sorriso sulle labbra.

L’uomo lascia la moglie.