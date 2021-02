MADDALONI. Paura in via Raffoni. Crolla un muro di tufo alto 10 metri

MADDALONI – Paura nella serata di ieri in via Raffoni a Maddaloni. Un boato forte ed un crollo intorno alle 23 ha interessato ancora una volta il Palazzo Rossi. Dopo il cedimento nel giorno della Befana, questa volta a crollare è stato un muro di tufo di oltre 10 metri di altezza che separava diverse abitazioni con 5 unità abitative. Per fortuna il cedimento è avvenuto in una porzione disabitata e dunque non si registrano feriti. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno già provveduto a mettere in sicurezza la struttura. L’area ora è interdetta al traffico veicolare.