MADDALONI. Perseguitata dall’ex marito, 45enne salvata da una volante della Polizia

MADDALONI – Nella mattinata odierna, in Maddaloni (CE), gli Agenti della Polizia di Stato del

Commissariato di P.S. di Maddaloni (CE) hanno tratto in arresto S.R., classe 67, di Marcianise,



per il reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) nei confronti della ex moglie, B.C. classe 74.In particolare, la donna oggi, come nei giorni passati, veniva pedinata dall’ex marito, e,impaurita, ha richiesto l’aiuto della Polizia di Stato. La Volante è immediatamente giunta sulposto, ove soccorreva la donna in stato di agitazione e in lacrime. I Poliziotti, sul posto,bloccavano un uomo, poi identificato per l’ex marito, il quale al momento dell’arrivo degliagenti si trovava nella sua auto e pedinava la vittima. La donna era fortemente scossa, tantoda subire un malore. Pertanto, si richiedeva l’intervento del 118. Quindi, calmata e rassicurata,è stata invitata presso gli Uffici del Commissariato di P.S. di Maddaloni, dove ha esposto tuttele vicissitudini subite nel corso della sua vita. La vittima ha narrato di umiliazioni e di violenzesubite durante il matrimonio, di atti e vessazioni poste in essere da un marito geloso eviolento, il quale la privava di ogni autonomia e libertà fisica e psichica. Pertanto, dopo anni diumiliazioni, ha trovato la forza e il coraggio di chiedere la separazione. Ma la decisione delladonna non è mai stata accettata dal marito, violento e possessivo, tanto che costui ha iniziato aperseguitarla con telefonate e messaggi, a pedinarla e a presentarsi a casa e sul luogo dilavoro, minacciandola di morte. La donna, spaventata e in crisi di ansia, ha raccontato agliagenti che l’uomo non voleva accettare la separazione e per questo motivo, anche stamattina,come tante altre volte, l’ha pedinata. Fortunatamente è intervenuta, tempestivamente, laVolante della Polizia di Stato, alla quale ha inviato la richiesta di aiuto.Pertanto, dopo gli accertamenti di rito, S.R. è stato tratto in arresto per il reato di attipersecutori e condotto presso la Casa Circondariale