E’ accaduto questa sera poco dopo le 20

MADDALONI – Grave incidente, poco dopo le 20, a Maddaloni all’altezza del bivio per Cervino. Da quanto si apprende un 21enne di Cervino, alla guida della sua auto, nell’uscire dall’area di servizio, ha centrato in pieno una moto. A passanti e soccorritori si è presentata una scena da brividi: il motociclista, riverso sull’asfalto, perdeva molto sangue. Sul posto per i rilievi del caso anche i carabinieri della Compagnia di Maddaloni.