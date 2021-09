MADDALONI -E’ di tre feriti, di cui due bambini, il bilancio dello schianto avvenuto nella notte in via Forche Caudine alla periferia di Maddaloni.

A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, due vetture. Uno dei due conducenti dei veicoli è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa, mentre i due bambini, uno di età al di sotto di un anno, sono stati accompagnati dai genitori al pronto soccorso a scopo precauzionale