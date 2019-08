MADDALONI. Tre sanzioni del Comune per “punire” la Buttol

MADDALONI – Il comune di Maddaloni ha multato la ditta Buttol, che si occupa, tra le altre cose, della raccolta dei rifiuti in città. Come leggiamo dalle determina numero 426 del 26 luglio, a firma dell’architetto Arturo Cerreto, l’ente ha irrogato tre sanzioni all’impresa. Le penali sono tutte da mille 500 euro e riguardano tre operazioni non eseguite: lavaggio delle strade cittadine, pulizia delle caditoie e decespugliamento dei cigli stradali.

Il comune incasserà dunque quasi 5 mila euro: l'”importo pari ad € 4.500,00 – si legge testualmente nel documento – deve essere detratto dalla liquidazione della fattura del mese di giugno ’19“.

In calce all’articolo, alleghiamo la determina.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA DETERMINA