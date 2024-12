MADDALONI. Truffa dello specchietto: in 3 nei guai

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Maddaloni sono intervenuti su segnalazione di una donna

MADDALONI – La Polizia di Stato di Caserta, in occasione dei servizi di controllo del territorio nel comune di Maddaloni, ha denunciato 3 persone, per un tentativo di “truffa dello specchietto” e, in altra circostanza, per un furto in un esercizio commerciale.

In particolare, poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Maddaloni sono intervenuti su segnalazione di una donna, che, mentre percorreva le strade cittadine a bordo della sua vettura, aveva avvertito il rumore di un sasso, lanciato dai due occupanti di un veicolo in sorpasso. Gli stessi avevano provato, con manovre pericolose, a fermare la donna, per constatare i danni del presunto contatto tra i veicoli. Grazie alle descrizioni fornite, i due, di 21 e 28 anni, con precedenti specifici, sono stati rintracciati poco dopo dalla volante e denunciati.

In altra occasione, dopo la denuncia di furto all’interno di una panetteria, un 39enne è stato individuato, dai primi riscontri di indagine, come presunto autore e segnalato all’Autorità giudiziaria.