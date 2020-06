MADDALONI. Vende la coca nel “fortino” delle case popolari. Blitz della polizia in via Starzalunga

MADDALONI – Nel pomeriggio di ieri, in Maddaloni, la Polizia di Stato del Commissariato di

P.S. di Maddaloni durante l’attività di controllo del territorio, ha provveduto all’arresto di un



uomo, classe ’82, di Maddaloni.In particolare, gli agenti, nei pressi del “fortino” di via Starzalunga, notavano un andirivieni disoggetti che si recava nel rione delle case popolari. Uno di questi veniva controllato e sorpreso conuna dose ad uso personale di cocaina, acquistata poco prima nel citato rione. Pertanto, a seguito diattività di polizia giudiziaria, gli operatori eseguivano una perquisizione domiciliare in una delleabitazioni della predetta via e rinvenivano nr. 83 involucri contenente circa gr. 13 di cocaina ed unbilancino, destinata allo spaccio. A seguito di ciò, il detentore della sostanza stupefacente è statotratto in arresto e dopo le incombenze di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale diSanta Maria Capua Vetere, a disposizione dell’A.G. competente.