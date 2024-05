Maestra di ballo ritrovata nel casertano crolla e confessa: “Non sono stata rapita, ero disperata e volevo farla finita “

Nessun rapimento dietro la sua scomparsa

CASTEL VOLTURNO – nessun rapimento dietro la scomparsa di Milena Santirocco. scomparsa in Abruzzo e ritrovata ieri, dopo sei giorni, a Castel Volturno. in un primo momento, la donna aveva riferito di essere stata rapita da due uomini incappucciata che avrebbero tentato di ucciderla ma durante l’interrogatorio è crollata raccontando la verità agli inquirenti. Si è allontanata volontariamente in un momento di profonda disperazione con l’intento, per fortuna non riuscita, di farla finita. Per sei giorni si è arrangiata per mangiare, dormendo in strada, e poi il tentativo di farla finita gettandosi nelle acque della foce Volturno, tentativo, per fortuna, non riuscito.