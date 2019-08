Malore fatale in piazza, muore improvvisamente 48enne

SESSA AURUNCA – Un malore improvviso e T.A., 48 anni di Sessa Aurunca, si è accasciato a terra nella piazza di via Pietrabianca perdendo i sensi. E’ accaduto ieri sera, lunedì 12 agosto, davanti agli occhi delle tante persone che affollavano il centro cittadino. L’uomo, soccorso dal 118, è stato trasportato al locale nosocomio ma è deceduto poco dopo. Ora la salma è nel reparto di medicina legale dell’ospedale civile di Caserta per l’esame autoptico e per chiarire quali siano state le cause del decesso.