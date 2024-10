Malore improvviso mentre dorme, il marito la trova morta nel letto

I sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna

VILLA DI BRIANO – Tragedia nella notte in via Lucio Apuleio a Villa di Briano. Una donna M.E., di circa 60 anni, è stata trovata priva di vita dal marito. L’uomo si è accorto che la consorte, che era a letto in apparente stato di sonno, non respirava ed a quel punto ha lanciato la richiesta d’aiuto: i sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso.