ALIFE – (Lidia e Christian de Angelis) Anziana muore mentre fa la spesa, sotto shock la comunità. Ieri mattina presso un supermercato mentre faceva la spesa, una donna del posto di 75 anni, si è sentita male tra gli scaffali dell’esercizio commerciale, si è accasciata in terra, immediatamente commessi e clienti hanno soccorso la donna e richiesto l’intervento dei sanitari del 118, che giunti sul posto hanno solo potuto constatarne il decesso per cause naturali. Sotto shock la comunità.