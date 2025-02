Malore in casa per un bambino di 9 anni, corsa in ospedale 18 Febbraio 2025 - 17:48

Il piccolo si è sentito male nel primo pomeriggio di oggi mentre si trovava presso la sua abitazione in via Alcide De Gasperi NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20 SAN NICOLA LA STRADA – Grande spavento, questo pomeriggio, presso un’abitazione in corso Alcide De Gasperi a San Nicola la Strada. Il malore improvviso di un bambino di 9 anni ha visto intervenire sul posto i sanitari del 118. Giunti presso l’abitazione del piccolo e rilevati i parametri vitali l’equipaggio, composto da autista soccorritore e infermiere, optava per il trasporto urgente all’ospedale di Caserta in codice rosso, una scelta di triage giustamente precauzionale che fortunatamente poi si è ridimensionata negli effetti successivi dopo le cure necessarie, al fine di far rientrare una crisi respiratoria, il piccolo si è ripreso ed ha potuto fare ritorno a casa.