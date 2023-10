MALTEMPO. Allerta meteo prorogata. Danni sulla linea ferroviaria: treni in ritardo tra Caserta e S. Maria C.V.

CASERTA. La Protezione civile della regione Campania ha prorogato, fino alle 6 di domani mattina, l’avviso di avverse condizioni meteo e di criticità idrogeologica.

In generale, sull’intero territorio si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale. fenomeni che, nelle aree meno esposte, saranno localizzati. Anche i venti spireranno forti dai quadranti settentrionali con raffiche nei temporali. Il mare si presenterà agitato, soprattutto lungo le coste più esposte ai venti.

Intanto si registrano i primi danni per il maltempo che si sta abbattendo sulla provincia.

Dalle 8,20 sulla linea ferroviaria Cassino-Napoli, in direzione Roma, la circolazione è rallentata tra Caserta e Santa Maria Capua Vetere per danni dovuti al maltempo. I tecnici delle Ferrovie dello Stato sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea. Si registrano rallentamenti fino a 40 minuti.