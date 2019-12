LE FOTO. Maltempo, case evacuate con i battelli nella frazione Ciamprisco

FRANCOLISE – A Francolise, nella frazione Ciamprisco, i pompieri hanno dovuto usare dei battelli per arrivare alle abitazioni da evacuare, rimaste isolate per l’acqua. In molti sono hanno passato la notte ospitati da parenti.

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di CASERTA hanno effettuato, con tutte le squadre disponibili nei vari distaccamenti, numerosi interventi in tutto il territorio casertano; i pompieri hanno soccorso automobilisti bloccati in auto, sono intervenuti per rimuovere gli alberi caduti sulla sede stradale, i cartelloni abbattuti dal vento. Numerosi gli interventi anche per frane e allagamenti, soprattutto nell’Alto-Casertano.