Maltempo inclemente. Le frane bloccano le strade e il sindaco chiude le scuole

SESSA AURUNCA – “In seguito agli accertamenti in corso della Protezione Civile, dei Carabinieri e della Polizia Municipale che attestano il blocco di alcune strade importanti si dispone la chiusura delle scuole per la giornata di mercoledì 13 Novembre. In mattinata, alla riapertura degli uffici comunali, sarà formalizzata e trasmessa alle Dirigenze scolastiche la relativa Ordinanza. Si specifica che il provvedimento non è dovuto alle generiche condizioni meteorologiche, ovvero alla pioggia seppur insistente, ma al blocco di alcune strade per frane determinatesi nella prima nottata”.

E’ il post pubblicato su Facebook dal sindaco di Sessa Aurunca Silvio Sasso questa notte. L’incessante pioggia di questi giorni ha provocato frane importanti che hanno bloccato l’accesso a vie importanti. Per questo motivo il primo cittadino ha deciso per la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.