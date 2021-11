MALTEMPO NEL CASERTANO Domani scuole chiuse in molti Comuni della provincia

Dopo il nubifragio che si è abbattuto in Terra di Lavoro, i tecnici delle amministrazioni locali dovranno verificare eventuali danni agli edifici scolastici

CASERTA Il maltempo che oggi ha colpito l’intera provincia di Caserta ha causato disagi e danni in molti centri di Terra di lavoro. Per tale ragione, alcuni sindaci hanno deciso di chiudere le scuole nella giornata di domani, anche per accertarsi degli eventuali danni riportati dagli edifici scolastici. Resteranno chiuse le scuole di San Nicola la Strada, a Pignataro Maggiore. Lo stesso accadrà a Falciano del Massico, a Villa Literno, Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Castel Volturno, Mondragone, Portico di Caserta, Bellona, Calvi Risorta. Scuole chiuse anche a Castel Morrone (in questo caso sia domani che venerdì).